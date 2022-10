Aantal positieve tests stijgt in week tijd met 55 procent

De najaarsgolf is nu echt begonnen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat adviseert mensen om zichzelf te testen bij klachten, om thuis te blijven bij een positieve test, en om de herhaalprik te halen.

Vorige week zijn 485 mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen. 26 van hen belandden op een intensive care. Voor beide groepen zijn het de hoogste aantallen sinds eind juli. Op de verpleegafdelingen steeg het totale aantal nieuwe opnames van positief geteste mensen met 68 procent. Hierbij zijn ook mensen meegerekend die niet om hun besmetting opgenomen zijn, maar die een andere kwaal hadden.

Ook laten steeds meer mensen zich testen. De GGD-locaties voerden vorige week 23.048 coronatests uit. Ook dit is het hoogste aantal sinds eind juni. Vergeleken met de week ervoor steeg het aantal tests met 47 procent.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is vooralsnog niet bezorgd over de oplopende coronacijfers. „Dit is in de lijn van de verwachting. We hebben steeds gezegd: hou er rekening mee dat het in het najaar weer omhooggaat. Daar moeten we goed bovenop zitten”, aldus de minister. Het RIVM heeft op basis van de nieuwste cijfers aangekondigd dat de najaarsgolf begonnen is.

Kuipers denkt dat de plannen die het kabinet heeft gemaakt, voldoende zijn om grootschalige verstoring van de samenleving, zoals in de beginjaren van de pandemie het geval was, te voorkomen.