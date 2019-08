Knot naar Kamer voor uitleg lage rente

Den Haag - President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank moet in de Tweede Kamer uitleg geven over het beleid van de Europese Centrale Bank, en dan vooral de lage rente. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter dit verzoek geschaard van CDA en ChristenUnie. De extreem lage rente is vooral het CDA een doorn in het oog.