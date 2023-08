Wel hoofddoek voor Duitse lerares, geen islamitisch gewaad voor Franse leerling

BERLIJN/PARIJS - De scholen gaan weer open en in Europa worstelt men opnieuw met de vraag wat er in de klas gedragen mag worden. In het strikt seculiere onderwijs in Frankrijk wordt nu een wijde lange jurk met lange mouwen en een hoofdbedekking, de abaya, op school verboden, terwijl leraressen in Duitsland na een uitspraak van de rechter juist weer met een hoofddoek voor de klas mogen staan.

Als ze zou willen, zou deze vrouw zo voor een Duitse klas mogen staan. Ⓒ ANP / AFP