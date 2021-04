Ondanks mooie beloften: opschalen naar 1700 ic-bedden lukt niet

Premium Binnenland

’Boeren zijn de oplossing, niet het probleem’

De landbouw zit in het verdomhoekje. Discussies over het inperken van zowel de veestapel als land (’koeien of huizen’), beloven niet veel goeds voor de boeren. Dirk Bruins stelt dat in die discussies foutieve cijfers worden ingebracht waarmee boeren worden weggezet als boeman.