Irak: internationale gevechtscoalitie staakt strijd tegen IS

De veiligheidsadviseur zei dat er nog wel coalitietroepen achterblijven in zijn land, bijvoorbeeld om lokale veiligheidstroepen te trainen. De Verenigde Staten hadden het einde van hun gevechtsmissie al aangekondigd. Het was de bedoeling om de Amerikaanse gevechtstroepen voor het eind van het jaar terug te trekken.

Ook Nederland doet mee aan de internationale coalitie tegen IS. Die terreurorganisatie veroverde jaren geleden grote gebieden in Irak en Syrië, maar wist die niet te behouden. Nederlandse militairen begeleiden en trainen Koerdische en Iraakse collega’s. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het beveiligen van het vliegveld in het Iraakse Erbil. De gevangen genomen IS-strijders en hun gezinnen zijn nog altijd een internationaal probleem. Er is geen brede overeenstemming over hun berechting.

Extremist veroordeeld

Afgelopen maand kreeg een Iraakse moslimextremist in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor zijn betrokkenheid bij genocide op de Jezidi-minderheid. Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand daar schuldig aan is bevonden.

De 29-jarige Taha Al-Jumailly zou zich in 2013 hebben aangesloten bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Die heeft de Jezidi’s jarenlang vervolgd. De jihadisten voerden een schrikbewind in delen van Irak en Syrië en hebben op grote schaal mannelijke Jezidi’s gedood en vrouwen als seksslaven afgevoerd. Jongens zijn door IS ingezet als kindsoldaten.

Al-Jumailly en zijn Duitse ex-vrouw hadden volgens aanklagers in 2015 een Jezidi-vrouw en haar kind „gekocht” en als slaven gehouden. Al-Jumailly zou het 5-jarige meisje bij een temperatuur van 50 graden hebben vastgeketend om haar te straffen nadat ze in bed had geplast. Dat overleefde het kind niet. De ex van de jihadist kreeg in Duitsland eerder al tien jaar cel opgelegd.

Het hof in Frankfurt oordeelde dat Al-Jumailly zich schuldig heeft gemaakt aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid, medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en andere strafbare feiten. De twintiger viel flauw toen uitspraak werd gedaan.