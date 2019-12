Blok over Brexit: nu wordt het spannend

Dat zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. „Het is van belang dat er duidelijkheid is. Maar nu komt de volgende fase die heel ingewikkeld en spannend wordt”, aldus de VVD-bewindsman.

Juist dan komt het Nederlandse belang aan de orde, benadrukt de minister. „We moeten onze toekomstige relatie uitonderhandelen. Het gaat om grote belangen van Nederlanders die daar wonen en voor onze handel.” Blok houdt er nog altijd rekening mee dat er volgend jaar alsnog geen deal is over de Brexit. „Het kan nog altijd mis gaan. De schade is aanzienlijk voor Nederland als er geen goed akkoord komt.”

De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson heeft in het Lagerhuis een monsterzege behaald bij de Britse verkiezingen. Oppositiepartij Labour heeft daardoor veel moeten inleveren: zij verliest maar liefst 42 zetels. Vrijdag om 9.00 uur (Nederlandse tijd) waren de stemmen voor 649 van de 650 zetels geteld.

Johnson heeft daardoor een ruime meerderheid in het parlement gekregen. Zijn veelgehoorde uitspraak ’Let’s get Brexit done’ lijkt nu dan ook waarheid te worden.