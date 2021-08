Gevangene doodt celgenoot die zijn zus verkrachtte

Volgens de New York Post had Goldsby al gevraagd om een andere celgenoot. Munger, die 43 jaar gevangenisstraf uitzat vanwege meerdere zededelicten met minderjarigen, was ook de verkrachter van de zus van Goldsby, iets dat het gevangenisbestuur kennelijk over het hoofd had gezien.

Goldsby zegt dat hij langzaam het kookpunt naderde nadat Munger hem details uit de doeken begon te doen over de verkrachting van zijn zus. “Ik was niet meer stabiel, omdat Munger maar details wilde blijven delen over wat er was gebeurd, wat hij had gedaan, over de foto’s en de video’s van hem tijdens zijn daden. Het werd steeds drukker in mijn hoofd.”

Volgens het dossier viel Goldsby Munger uiteindelijk van achteren aan in een gemeenschappelijk ruimte in de gevangenis, stompte hem 14 keer in het gezicht en trapte daarna nog een aantal malen tegen zijn hoofd, voordat hij wegliep. De dood van Munger luchtte Goldsby bepaald niet op. In een verklaring betuig hij spijt: “Ik kan met niet voorstellen hoe het moet zijn om een dierbare op deze manier te verliezen. Ik biedt mijn excuses aan aan zijn vrouw en zijn familie. Het spijt me enorm en ik hoop dat jullie kunnen herstellen van het leed dat ik heb aangericht.”