Meer dan 100 arrestaties bij internationale actie tegen kunstroof

De operatie werd uitgevoerd in 103 landen. Het gaat om onder andere keramiek, fossielen, historische wapens, schilderijen en archeologische vondsten die waren meegenomen uit oorlogsgebieden en gestolen uit musea en bij archeologische opgravingen.

Bij de actie, die door de Spaanse Guardia Civil werd gecoördineerd, brachten de onderzoekers onder meer het aanbod van waardevolle spullen via internet in kaart.

Ⓒ GUARDA CIVIL

Ladingen onderschept

Zodoende kon bijvoorbeeld een zending met bijna duizend voorwerpen op het vliegveld van Kabul worden tegengehouden, net voordat deze per vliegtuig naar Turkije zou worden gebracht. In Spanje werden zeldzame objecten uit Colombia onderschept en in Argentinië 2500 eeuwenoude munten.