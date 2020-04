Autoriteit Persoonsgegevens wil ’corona-apps’ controleren

Het kabinet maakte dinsdagavond na crisisberaad bekend de inzet van dergelijke apps te onderzoeken. Een app waarschuwt als je met een besmet persoon in aanraking bent geweest. Met een tweede app kan dan eenvoudig contact worden onderhouden met een arts.

„Zulke apps kunnen alleen als de privacy geborgd is. Anonimiteit is bij zo’n app het kernwoord”, aldus de privacywaakhond. „Wij zijn daarbij zeer scherp, want mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun gevoelige informatie omgaat.”

Verder vindt de AP dat anonimiteit bij apps voorop moet staan. „Kan het niet anoniem, dan is er een aparte wet nodig.”

Het kabinet sluit niet uit dat de apps verplicht worden. In meerdere Europese landen wordt zulke technologie al gebruikt of onderzocht. De apps zijn nodig in de strijd om een opleving van de uitbraak van het virus te voorkomen, aldus het kabinet.