’Antisemitisme en geweldsverheerlijking leidden tot breuk met Stadsdichter Haarlem’

Ze vervolgt: „Uitlatingen als ’Anne Frank had het best nog luxe vergeleken duizenden andere Joden. Zij woonde in het centrum van Amsterdam. Dat kan ik niet betalen.’ En: ’Soms wou ik dat ik een AK47 had’.”

Al sinds de benoeming van de rapper donderdag bekend werd, stak een storm van verontwaardiging op onder een aantal raadsleden in Haarlem. Van Zetten stelde als eerste vragen: „We hebben vernomen dat Osenga door het college uit zijn functie is ontheven. Maar met het wegsturen van Osenga zijn we met het college nog niet uitgepraat.”

Nog voor het vertrek van de Stadsdichter bekend was, spraken eerder vrijdagmiddag verschillende raadsleden met elkaar over de politieke gevolgen en werd een spoeddebat voorbereid. Van Zetten: „Er zijn ons allerlei uitspraken onder ogen gekomen. En die werden in app-groepjes tussen de raadsleden gewisseld. Andere en ergere citaten dan waarvoor de rapper donderdag op de regionale televisie zijn excuses heeft gemaakt. Ik denk dat de burgemeester wel aan voelde komen dat het Stadsdichterschap van Osenga onhoudbaar was geworden.”

Het raadslid noemt het opstappen van de rapper onvermijdelijk: „Haarlem heeft op een slechte manier zelfs internationaal het nieuws gehaald. Een mooie stad als Haarlem onwaardig.” Verschillende partijen hebben inmiddels een spoeddebat met het college aangevraagd, dat naar verwachting volgende week zal plaats vinden.