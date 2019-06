Inboedel Slotervaart brengt 1,5 miljoen op

Het ging om meer dan 4000 kavels verdeeld over 11 veilingen sinds maart van dit jaar. Onder meer de inventaris van operatiekamers, medische apparatuur en computers gingen onder de hamer. De curatoren zeggen tevreden te zijn met de opbrengst.

Inboedel van het MC Slotervaart. Ⓒ ANP

Over de verkoop van het gebouw van MC Slotervaart liggen de curatoren in de clinch met de gemeente Amsterdam. Zij willen het ziekenhuispand aan vastgoedbedrijf Zadelhoff verkopen, maar daar is het stadsbestuur het niet mee eens. De gemeente kijkt naar mogelijkheden om het gebouw zelf te verwerven. Amsterdam wil een deal met Zadelhoff voorkomen, omdat dan het pand in handen zou komen van oud-eigenaar Loek Winter. Onder zijn leiding ging het ziekenhuis eerder failliet.

