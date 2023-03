LIVE | Oekraïne: Russische raketten op Krim vernietigd door explosie

5.30 Oekraïne: Russische raketten op Krim vernietigd door explosie

Russische raketten die per spoor vervoerd werden in het noordelijke deel van het schiereiland de Krim zijn vernietigd door een explosie, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie maandagavond. Kyiv zegt niet of het achter de explosie in de buurt van de stad Dzjankoj zit, maar meldt in een verklaring wel dat „de demilitarisering van Rusland” door blijft gaan.

Een Russische vertegenwoordiger in de Krim bevestigt de explosie volgens persbureau Reuters en zegt dat deze het gevolg is van een drone-aanval. Er zou volgens de functionaris bij de aanval een persoon gewond zijn geraakt, ook raakten gebouwen beschadigd en viel de elektriciteit uit.

Er zijn volgens de Oekraïners Kalibr-kruisraketten vernietigd, die door de Russische marine gebruikt worden bij missies op de Zwarte Zee. Persbureau Reuters zegt de beweringen van zowel de Oekraïners als de Russen niet te kunnen verifiëren.

Als het klopt dat er Russische kruisraketten zijn ontploft door de Oekraïense aanval, is dit volgens de BBC een „zeldzame” aanslag in de Krim, die in 2014 werd geannexeerd door Rusland. De Britse omroep deelt beelden van een verlichte hemel die op sociale media verschenen.

Vorige zomer ontplofte in de buurt van Dzjankoj een grote munitie-opslag. Ook toen was mogelijk sprake van een Oekraïense drone-aanval, maar Kyiv geeft zelden toe achter dergelijke aanslagen te zitten.

5.30 Japanse premier op verrassingsbezoek in Kyiv

De Japanse premier Fumio Kishida is onderweg naar Oekraïne, waar hij dinsdag president Volodymyr Zelensky zal ontmoeten. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dit na berichtgeving van Japanse media over het verrassingsbezoek. Bij omroep NHK was al te zien hoe de premier in Polen aan boord van een trein richting Oekraïne stapte.

Kishida zal volgens het ministerie persoonlijk aan Zelensky laten weten dat hij „respect heeft voor de moed en het doorzettingsvermogen van het Oekraïense volk dat is opgestaan om het vaderland te verdedigen.” Ook belooft Japan blijvende solidariteit en niet-aflatende steun aan Oekraïne, net als de G7, de club van de zeven belangrijkste geïndustrialiseerde westerse landen waar Japan momenteel voorzitter van is.

Oekraïne zou Kishida begin dit jaar al hebben gevraagd Oekraïne te bezoeken, maar de Japanse regeringsleider liet toen nog weten er over na te moeten denken. De Japanse premier was de enige leider van een G7-land die nog niet in levenden lijve op bezoek in Oekraïne was geweest sinds de Russische invasie ruim een jaar geleden, melden Japanse media.