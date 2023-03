LIVE | ’Rusland en China werken steeds inniger samen’

17.40 - Poetin: Chinees vredesplan voor Oekraïne kan mogelijk basis zijn

Het Chinese vredesplan voor Oekraïne kan mogelijk als basis dienen om het conflict op te lossen als Kiev en westerse bondgenoten daar klaar voor zijn. De Russische president Vladimir Poetin heeft dat verklaard na overleg met zijn Chinese collega Xi Jinping in Moskou, aldus Russische persbureaus. Het Westen vecht volgens Poetin in Oekraïne door "tot de laatste Oekraïner".

De twee leiders hebben volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoerig over de oorlog gesproken, onder meer over het vredesplan dat China een maand geleden publiceerde. Rusland en Oekraïne worden daarin opgeroepen tot het zo snel mogelijk beëindigen van de oorlog. Het 12-puntenplan bevat geen concrete stappen.

Xi, die maandag in Rusland arriveerde, drong volgens Chinese staatsmedia aan op een oplossing voor de oorlog. Hij herhaalde na de gesprekken met Poetin dat China zich onpartijdig opstelt als het over de oorlog in Oekraïne gaat en dat het land pleit voor dialoog. Critici beschuldigen de regering in Beijing ervan stilzwijgend achter Moskou te staan en sommige landen vrezen voor Chinese wapenleveringen aan de Russen.

De presidenten plaatsten ook zoals verwacht hun handtekeningen onder samenwerkingsovereenkomsten. De economische samenwerking tussen de landen wordt door Poetin gezien als een "prioriteit".

Bekijk ook: Xi houdt Poetin aan het lijntje in Moskou

15.50 - Stoltenberg: Rusland en China werken steeds inniger samen

Rusland en China werken steeds nauwer samen, maakt NAVO-chef Jens Stoltenberg bezorgd op uit het bezoek van de Chinese president aan Moskou. De westerse militaire alliantie heeft volgens hem aanwijzingen dat Rusland China om wapens heeft gevraagd. Maar vooralsnog is er geen bewijs dat Peking daar gehoor aan heeft gegeven, zegt de secretaris-generaal.

Stoltenberg waarschuwt China nog maar eens geen wapens te leveren aan Rusland, dat de invasie in Oekraïne heeft zien vastlopen en veel militair materieel heeft verloren. "Dat zou steun aan een illegale oorlog betekenen", zei hij bij de presentatie van het jaarverslag van de NAVO. "We hebben tekenen gezien dat Rusland hierom heeft verzocht en dat dit een kwestie is waar in Peking over wordt nagedacht door de Chinese autoriteiten."

Lees hieronder verder

NAVO-baas Stoltenberg Ⓒ AFP

De afgelopen weken maakten diverse media melding van de levering van wapens aan Rusland door Chinese bedrijven. Het zou onder meer om aanvalsgeweren en scherfvesten gaan. Maar westerse leiders zeggen daarvoor nog geen bewijzen te zien. Ze geven China, dat in alle toonaarden ontkent, voorlopig het voordeel van de twijfel.

14.20 - Moskou pakt mensenrechtenorganisatie aan en vervolgt voorzitter

De Russische politie heeft dinsdag invallen gedaan bij leden van de mensenrechtenorganisatie Memorial, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Een van de voorzitters, Oleg Orlov, wordt vervolgd voor het "in diskrediet brengen" van het Russische leger. Een aantal mensen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De autoriteiten beschuldigen Memorial er onder meer van dat het de namen van nazicollaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog op de lijst heeft gezet met slachtoffers van het communistische regime. Materiaal met het logo van Memorial is in beslag genomen.

Memorial is in de jaren tachtig opgericht om de politieke onderdrukking in de Sovjet-Unie te documenteren. De activisten wilden voorkomen dat de slachtoffers vergeten zouden worden. Het is de oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland, maar is zelf de laatste jaren ook geraakt door de repressie in het land. Memorial werd in 2021 verboden omdat het de regels voor 'buitenlandse agenten' zou hebben overtreden.

Memorial deelt de Nobelprijs van 2022 met de Oekraïense mensenrechtenorganisatie Center for Civil Liberties en de Belarussische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski.

11.55 - VS willen sneller Abrams-tanks naar Oekraïne sturen

De Amerikanen zijn van plan de levering van Abrams-tanks aan Oekraïne te versnellen voor de strijd tegen de Russische invasie. De Oekraïners krijgen de geavanceerde tanks mogelijk al komende herfst en niet volgend jaar, zo is vernomen van een Amerikaanse functionaris en van een andere bron.

Na maandenlange terughoudendheid heeft de regering-Biden uiteindelijk 31 Abrams-tanks beloofd. Washington benadrukte steeds hoe moeilijk het zou zijn de tanks in Oekraïne te onderhouden, maar ging uiteindelijk in op het dringende verzoek van de regering in Kyiv.

08.51 - Zelenski juicht EU-deal toe om een miljoen granaten te leveren als een 'strategische stap'

In zijn nachtelijke toespraak heeft Vlodymir Zelenski Europa en de VS bedankt voor hun laatste hulppakketten. ,,Onze Europese partners zijn het eens geworden over een gezamenlijk plan om de aanvoer van granaten voor onze artillerie te versnellen. Dit is een strategische stap. Het geeft ons vertrouwen in onze eenheid, in de onveranderlijkheid van de beweging naar de overwinning op de terroristische staat.”

Bekijk ook: Xi nodigt Poetin in Moskou uit voor bezoek aan China

,,Ook werd vandaag een nieuw defensiepakket uit de Verenigde Staten aangekondigd. Het bedrag is 350 miljoen dollar. Dit zijn raketten voor Himars (artillerie-raketsystemen met hoge mobiliteit), artilleriegranaten en andere munitie - alles wat we echt nodig hebben om onze krijgers te ondersteunen.”

7.55 - ‘Door Wagner ingezette gevangenen komen vrij’

De door de Wagner-groep ingezette Russische gevangenen komen vrij. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne. Poetin zou een decreet hebben ondertekend waardoor dat mogelijk is. Desondanks zou de helft van alle gerekruteerde gevangenen wel zijn omgekomen aan het front. Of de Wagner-groep opnieuw gedetineerden mag rekruteren is nog onduidelijk, maar de kans lijkt klein denken de Britten.

5.30 - Oekraïne: Russische raketten op Krim vernietigd door explosie

Russische raketten die per spoor vervoerd werden in het noordelijke deel van het schiereiland de Krim zijn vernietigd door een explosie, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie maandagavond. Kiev zegt niet of het achter de explosie in de buurt van de stad Dzjankoj zit, maar meldt in een verklaring wel dat „de demilitarisering van Rusland” door blijft gaan.

Tekst gaat verder onder de video

Een Russische vertegenwoordiger in de Krim bevestigt de explosie volgens persbureau Reuters en zegt dat deze het gevolg is van een drone-aanval. Er zou volgens de functionaris bij de aanval een persoon gewond zijn geraakt, ook raakten gebouwen beschadigd en viel de elektriciteit uit.

Er zijn volgens de Oekraïners Kalibr-kruisraketten vernietigd, die door de Russische marine gebruikt worden bij missies op de Zwarte Zee. Persbureau Reuters zegt de beweringen van zowel de Oekraïners als de Russen niet te kunnen verifiëren.

Als het klopt dat er Russische kruisraketten zijn ontploft door de Oekraïense aanval, is dit volgens de BBC een „zeldzame” aanslag in de Krim, die in 2014 werd geannexeerd door Rusland. De Britse omroep deelt beelden van een verlichte hemel die op sociale media verschenen.

Vorige zomer ontplofte in de buurt van Dzjankoj een grote munitie-opslag. Ook toen was mogelijk sprake van een Oekraïense drone-aanval, maar Kiev geeft zelden toe achter dergelijke aanslagen te zitten.

5.30 - Japanse premier op verrassingsbezoek in Kiev

De Japanse premier Fumio Kishida is onderweg naar Oekraïne, waar hij dinsdag president Volodymyr Zelenski zal ontmoeten. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dit na berichtgeving van Japanse media over het verrassingsbezoek. Bij omroep NHK was al te zien hoe de premier in Polen aan boord van een trein richting Oekraïne stapte.

Kishida zal volgens het ministerie persoonlijk aan Zelenski laten weten dat hij „respect heeft voor de moed en het doorzettingsvermogen van het Oekraïense volk dat is opgestaan om het vaderland te verdedigen.” Ook belooft Japan blijvende solidariteit en niet-aflatende steun aan Oekraïne, net als de G7, de club van de zeven belangrijkste geïndustrialiseerde westerse landen waar Japan momenteel voorzitter van is.

Oekraïne zou Kishida begin dit jaar al hebben gevraagd Oekraïne te bezoeken, maar de Japanse regeringsleider liet toen nog weten er over na te moeten denken. De Japanse premier was de enige leider van een G7-land die nog niet in levenden lijve op bezoek in Oekraïne was geweest sinds de Russische invasie ruim een jaar geleden, melden Japanse media.