Tegemoetkoming voor meer Q-koortspatiënten

DEN HAAG - De regeling voor mensen die chronische Q-koorts hebben opgelopen tijdens de uitbraak van die ziekte tussen 2007 en 2010, wordt op verzoek van de Tweede Kamer uitgebreid. Patiënten komen ook in aanmerking als zij ziek zijn geworden in de aanloop naar of in de nasleep van de epidemie, meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).