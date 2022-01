Worsteling Hermans zegt veel over VVD

Voetbal

Jordi Cruijff: ’Wim is beetje Johan en Johan beetje Wim’

Het nieuws over het overlijden van Wim Jansen is ook in Barcelona, bij de familie Cruijff, hard binnengekomen. „Het is een heel trieste dag, waarop ik allereerst de familie Jansen wil condoleren. Ik wens zijn vrouw en kinderen alle sterkte. Dat is het allerbelangrijkste”, zegt Jordi Cruijff.