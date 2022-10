Doden bij noodweer op Kreta

Zaterdag kwam een 50-jarige man vast te zitten in zijn auto toen het water plotseling opkwam. Dat was in de kustplaats Agia Pelagia, zo'n 25 kilometer buiten de stad Heraklion. Volgens de brandweer zijn zeker negen auto's meegesleurd door het water. Zondag is een vermiste vrouw dood teruggevonden. Ook zij werd door het water meegesleurd naar de zee.

De luchthaven van Heraklion was urenlang gesloten wegens de overstromingen die onder meer de start- en landingsbaan onder water zetten. Meerdere wegen op het eiland zijn onbegaanbaar geworden. Het noodweer is zondag in kracht afgenomen en de regens trekken richting de Turkse kust.

Zit u momenteel op Kreta en kunt u vertellen over de overstromingen? Laat dan uw bericht achter via m.van.de.groep@telegraaf.nl of via de tiplijn.