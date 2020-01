Kabinet breit blunder met Van Laarhoven recht met peperdure missie

Met een peperdure diplomatieke missie heeft Nederland een blunder rond Johan van Laarhoven hersteld. Donderdag keerde de ex-coffeeshophouder terug uit Thailand. Zijn vrouw blijft vooralsnog wél vastzitten in Thailand.

Den Haag - Het overleveren van ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven (58) van Thailand naar Nederland is een peperdure diplomatieke missie geweest, een missie die nodig was nodig om een Nederlandse blunder recht te breien. Wekelijks contact, geduld en een bliksembezoek van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben de Thai uiteindelijk over de streep getrokken, blijkt uit een reconstructie van De Telegraaf.