Vier Litouwers opgepakt vanwege diefstal waardevolle postduiven

De diefstal vond plaats op 29 november 2021. Ongeveer honderd postduiven werden meegenomen uit de kooien van de gebroeders Homma. Zij fokken de duiven sinds 2006.

De politie heeft na de diefstal lang onderzoek gedaan. Door de identiteit van de inzittenden van een auto die op camera was gezien te achterhalen, kwam de politie de vier mannen van 22, 26, 28 en 28 jaar op het spoor. De politie in Litouwen heeft hiermee geholpen. De tweede 28-jarige was de opdrachtgever van de diefstal, hij was niet bij de inbraak aanwezig volgens de politie.

De duiven zijn nog niet gevonden. Wel is duidelijk dat die direct na de diefstal naar Duitsland zijn gebracht.

Postduiven worden vaker gestolen, omdat de dieren voor veel geld verkocht kunnen worden. De eigenaren van de duiven uit Steggerda waren niet van plan de dieren te verkopen, ze hielden ze voor de sport en het fokken.