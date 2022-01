Slechts 23 studenten (van de 205.000) hebben zich aangemeld voor Dry January

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die een Dry January heeft gedaan: een maand lang de wijntjes en biertjes eenzaam in de koelkast laten staan. Maar hoe sympathiek en gezond dat ook klinkt, weinig studenten hadden zin om 2022 te starten door een maand lang te proosten met een ’spannende’ mocktail of Jip en Janneke-champagne.

Lockdown

Vooral corona verpestte het ’feestje’, zegt IkPas-campagneleider Martijn Planken. „We begonnen pas in november met de voorbereidingen. We waren van plan om posters op te hangen op de campus, maar toen kwam de lockdown, waardoor studenten daar niet meer kwamen.” Dat had dus weinig nut, net als online mogelijkheden zoals een nieuwsbrief en social media, zegt Planken. „In hoeverre gaan studenten daar nou mee aan de slag?”

Planken zelf is er nuchter onder; hij had de magere opkomst ook wel verwacht. „Het is een lange aanloop”, zegt hij. Het is ook de eerste keer dat scholen en universiteiten zo’n campagne optuigen, waardoor het tijd nodig heeft om studenten met deze boodschap te bereiken. „Je moet ergens beginnen.”

Naar eigen zeggen had hij geen specifieke getallen of doelen in gedachten qua bereik, maar ongetwijfeld had hij wel gehoopt op een iets hogere opkomst - 23 studenten is wel heel mager. „Ik ben al blij met wat we bereikt hebben”, aldus de positieve campagneleider.

Kan het ook zo zijn dat studenten door de lockdown hun laatste genotsmiddel niet willen laten afpakken? „Dat is goed mogelijk”, antwoordt Planken, „maar daar moeten we nog onderzoek naar doen.” Zelf heeft hij ’uiteraard’ wel een Dry January gedaan.