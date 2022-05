Vrouw (53) overleden door ongeval in Oudenhoorn, automobilist rijdt door

Hulpdiensten aanwezig. Ⓒ Media-TV

OUDENHOORN - Door een ongeval aan de Dorpsweg in het Zuid-Hollandse Oudenhoorn is donderdag rond 23.30 uur een 53-jarige vrouw uit Middelharnis zwaargewond geraakt. Het slachtoffer liep samen met een man op straat, werd aangereden en kwam in het water terecht. Het slachtoffer is later overleden aan haar verwondingen. De bestuurder van de auto is doorgereden. Deze persoon wordt nog gezocht.