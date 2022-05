Tweede verdachte opgepakt voor dood Onur (24) uit Goes

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AS MEDIA

GOES - De politie heeft een tweede verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Goes in januari waarbij de 24-jarige Onur Baglan om het leven kwam, zo is donderdag bekendgemaakt. Een 22-jarige man uit Middelburg is woensdagochtend in Breda gearresteerd nadat hij door de politie was gevraagd zich te melden, legt een woordvoerder van de politie uit.