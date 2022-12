Premium Het beste van De Telegraaf

Oud-directeur met vrees voor publiciteit ingedekt met opvallende vertrekregeling

Door John Maes Kopieer naar clipboard

Het kantoor van Ferm Werk in Woerden. Ⓒ eigen foto

Woerden - De op 1 maart 2022 formeel vertrokken algemeen directeur van uitvoeringsinstantie Ferm Werk heeft in zijn vertrekregeling laten opnemen dat alle juridische kosten als gevolg van een Wob-verzoek of uitlatingen van een ’anonieme melder’ in de media op rekening van Ferm Werk komen.