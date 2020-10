Doden door bosbranden in oosten van Oekraïne

Ⓒ ANP / HH

KIEV - Bosbanden in Oekraïne nabij de frontlinie met pro-Russische separatisten hebben meerdere mensen het leven gekost. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen en tien gewonden zijn met rookvergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen, melden de autoriteiten in de hoofdstad Kiev.