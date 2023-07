Tankstations herstellen in rustig weekend van stormloop vrijdag

NOVE-directeur Erik de Vries zag in ieder geval zelf al dat de tankstations zaterdag uitgestorven leken. Landelijke verkoopcijfers heeft hij niet. „Maar bij een tankstation waar ik vaker kom was ik nu de enige in plaats van dat we er met zijn drieën of vieren stonden. En ook uit de gesprekken met leden komt dat beeld naar voren.” De Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche heeft ongeveer 150 leden, die samen 1800 van de ongeveer 4000 tankstations in Nederland exploiteren.

De dagen in aanloop naar vrijdag hadden pomphouders het ook al een stuk drukker, maar zoals verwacht lag de piek op de laatste dag met lagere accijnzen. De schatting is dat er toen ongeveer 60 procent meer brandstof is verkocht dan normaal. „En een tank kan maar één keer vol, dus daardoor is het nu rustiger. Zakelijke rijders laten zich niet weerhouden, zij zijn minder prijsgevoelig.”

De sector verwacht dat door de accijnsverhoging, met 14 cent per liter voor benzine en 10 cent voor diesel, weer veel meer Nederlanders in het buitenland gaan tanken. In België en Duitsland is benzine namelijk meer dan 10 cent per liter goedkoper. „Dat lijkt een beetje een psychologische grens te zijn voor mensen om echt een andere route te gaan nemen om te tanken.” Vooral België is nu veel goedkoper.