’Nieuwe klachtencommissie ministerie Justitie’

In de commissie komt iemand te zitten namens het ministerie, iemand namens de werknemers en een voorzitter. Volgens een woordvoerder van de FNV worden de functies zodanig ingeschaald, dat zwaargewichten kunnen worden geworven. De bedoeling is dat de commissie er na de zomer is en in elk geval „een aantal jaren” aan de slag gaat. Klokkenluiders kunnen er, eventueel ook anoniem, een klacht of vermeende misstand neerleggen, waarna de commissie deze gaat bekijken en beoordelen.

Het ministerie is onder meer in opspraak gekomen door de zogenoemde WODC-affaire. Onafhankelijke wetenschappers van het instituut werden onder druk gezet om met bevindingen te komen die in het straatje passen van het ministerie.

Noviteit

De FNV noemt de commissie een noviteit. „Bij ministeries moeten werknemers met klachten zich intern melden, bijvoorbeeld bij hun chef. Je belandt dan in een situatie waarin een slager zijn eigen vlees keurt”, aldus de woordvoerder. De commissie is er ook voor medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Nederlands Forensisch Instituut en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De FNV hoopt dat andere ministeries snel volgen.

FNV had graag gezien dat ook werknemers van het Openbaar Ministerie straks kunnen aankloppen bij het nieuwe instituut, maar dat wil de leiding van het OM volgens de bond niet. Volgens de bond geeft het rapport van de commissie Fokkens er alle aanleiding voor. Daarin werd gekeken naar integriteitsschendingen in de top van het OM.

