Ravage-aanrichtende bestuurder omgeving Rotterdam is Schiedammer (48)

Agenten werden naar die plaats in Zuid-Holland gestuurd na meldingen hierover. De bestuurder bleek daar niet meer te zijn, maar werd later in Rotterdam op meerdere plaatsen gezien en ook op het parkeerterrein van het Rotterdamse Sint Franciscus Gasthuis. Hij reed daar tegen een bouwconstructie en vernielde een slagboom.

De man verloor tijdens zijn dollemansrit meerdere stukken van de auto. Uiteindelijk konden agenten en mensen van de Koninklijke Marechaussee hem op de A20 stilzetten. Hij reeds inmiddels op twee velgen, zo stelt de politie. De man was onder invloed, waarvan is nog niet bekend. Hij was lastig aan te houden en verzette zich daar hevig tegen, aldus de politie, die hem taserde en uiteindelijk toch kon aanhouden.

De man wordt onder andere poging doodslag, verlaten plaats ongeval (VPO) en gevaarlijk rijgedrag aangerekend. De politie vraagt mensen die zijn getroffen, zich te melden.