Gewonden door turbulentie op vlucht Eurowings

BERLIJN - Op de luchthaven Berlijn-Tegel is maandag een vliegtuig geland met aan boord meerdere gewonden. Het toestel van budgetluchtvaartmaatschappij Eurowings had tijdens de vlucht last van turbulentie, meldt een woordvoerder van het vliegveld.