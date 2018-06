Bijleveld in stijl opgepikt van afscheidsreceptie

Ⓒ Jos Schuurman

ZWOLLE - Minister Bijleveld van Defensie is vrijdagavond na haar officiële afscheidsreceptie op het provinciehuis in Zwolle met wel heel bijzonder groot vervoer opgepikt van haar oude werkplek. De nu oud-Commissaris van de Koning in Overijssel werd door de bekende 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte (in buurprovincie Drenthe) met ronkende motor opgehaald voor de nazit.