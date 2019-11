Vriendengroep onder vuur om ’carbidkanon’

Voor de vriendengroep van Henry Vledder kan het gebulder van het carbidschieten niet luid genoeg zijn. Politie en gemeente zijn echter minder te spreken over het zelfgebouwde kanon. Ⓒ Wilbert Bijzitter

Zuidveen - Geen knal- of siervuurwerk, maar het schieten met carbid is al generaties lang een vaste eindejaarstraditie in het oosten van Nederland. Gebruiken de meesten van zulke ’lawaaimakers’ hiervoor slechts één of misschien een rijtje melkbussen van elk zo’n vijftig liter, anderen zetten zelf een geschut van wel honderden of zelfs duizenden liters in elkaar.