Italiaanse vicepremier woedend op Nederland

Salvini weigert pertinent nog andere migranten op te nemen en vindt dat de andere Europese landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat geldt vooral voor Nederland, aldus Salvini, omdat het schip onder de Nederlandse vlag vaart.

„Het is niet te geloven dat de Nederlandse regering het helemaal niets kan schelen. Alsof een boot met de Italiaanse schip in de haven van Rotterdam wil komen en de Nederlandse marine wil uitdagen. We maken deel uit van de EU en betalen daar veel geld voor. Laat ze daar eens wakker worden. Laat iemand in Amsterdam eens wakker worden”, aldus Salvini, die verder sprak over een „regering in Amsterdam.” Salvini sprak zijn bericht tegen de Nederlandse regering in een video op Facebook, dat door een paar honderdduizend mensen werd gezien en op veel bijval van zijn aanhangers kon rekenen.

’Provocatie’

Ook schreef Salvini op zijn Facebook-pagina: „De Nederlandse overheid kan niet doen alsof er niets aan de hand is: Een schip dat onder de vlag van Nederland vaart negeert het verbod en is op weg naar Lampedusa. Het is een provocatie en een vijandige daad. Ik had hierover al naar mijn Nederlandse collega geschreven en ik ben tevreden dat de Italiaanse ambassadeur in Den Haag een formele stap heeft gezet bij de Nederlandse regering. Italië verdient respect: we verwachten dat Nederland de immigranten aan boord zal nemen.”

De Nederlandse regering stelt echter dat volgens het internationale zeerecht ons land geen enkele verplichting heeft om migranten op te nemen van een schip dat onder de Nederlandse vlag vaart. De migranten moeten naar de dichtstbijzijnde veilige haven worden gebracht.