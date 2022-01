Grapperhaus: ’Voor geweldplegers is er geen pardon’

Dat zegt de minister in een statement over de jaarwisseling. ’Een drukke en enerverende nacht’ voor agenten, ME’ers, boa’s, brandweer en ambulance, noemt Grapperhaus het. Hij zag met afgrijzen tot hoe ’opnieuw hulpverleners op diverse plekken in het land gewelddadig zijn gehinderd in hun werk en met veel gevaarzetting zijn bekogeld met explosieven en stenen’.

Grapperhaus looft daarom de ’enorme inzet, professionaliteit en goede voorbereiding van de hulpdiensten en gemeente’. Daarmee konden incidenten volgens de minister ’onder controle worden gehouden’.

Voor de raddraaiers heeft Grapperhaus, die over ruim een week het stokje overdraagt aan VVD’er Dilan Yesilgöz, geen goed woord over. „Voor geweldplegers is er geen pardon”, foetert de minister. „De politie doet er alles aan om de daders van dit verschrikkelijke geweld zo snel mogelijk op te pakken. Het gaat niet alleen om rellende pubers, maar ook om ronduit crimineel gedrag. Waar mogelijk wordt snelrecht toegepast en zullen veroordeelden opdraaien voor de herstelkosten van hun spoor van vernielingen.”

Het vuurwerkverbod heeft, ondanks de niet heel strikte naleving, volgens Grapperhaus wel weer gezorgd voor minder druk op de zorg. Precieze cijfers over het aantal aanhoudingen en de schade worden nog verzameld en komen in de eerste helft van de maand naar buiten. Dat het vuurwerkverbod niet strikt werd gehandhaafd, kan Grapperhaus begrijpen: „De politie heeft afgelopen nieuwjaarsnacht terecht prioriteit gegeven aan de veiligheid van de hulpverleners en het beschermen van onschuldige burgers tegen relschoppers.”