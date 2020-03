Italiaanse TU-student terug naar coronahaard Bérgamo: ’Het zijn mijn mensen’

Delft - Bérgamo: de stad in Noord-Italië waar het leger de doodskisten moet ophalen omdat crematoria overvol zijn, er elk half uur een begrafenis plaatsvindt, de rouwadvertenties in de plaatselijke krant zijn uitgebreid van één naar tien pagina’s. Een stad waar sprake is van massale trauma en waar het aantal besmettingen door COVID-19 nog steeds dagelijks toeneemt. Dat alles houdt de TU Delft-student Filippo Oggionni niet tegen.