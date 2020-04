RIVM: dodental coronavirus stijgt met 115 naar 2511 personen

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Er zijn het afgelopen etmaal 225 nieuwe ziekenhuisopnamen geweest, donderdag waren dat er 237. Het totale aantal vastgestelde besmettingen steeg met 1335 naar 23.097.