Overloper zorgt voor coronapaniek in Noord-Korea

Kim Jong-un tijdens de spoedvergadering van het Noord-Koreaanse politbureau, waarin hij de noodtoestand afkondigde voor de stad Kaesong. Ⓒ Foto EPA

SEOUL - Grote paniek in Noord-Korea afgelopen weekeinde. Een overloper die vanuit het Zuiden weer terug was gevlucht naar het Noorden en was opgepakt, bleek coronasymptomen te hebben. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bemoeide zich persoonlijk met de kwestie, zo blijkt uit een reconstructie van persbureau Reuters.