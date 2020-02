Man die op Duitse carnavalsoptocht inreed was niet dronken

Of hij wel onder invloed van verdovende middelen was staat nog niet vast, aldus de zegsman. De automobilist die maandag opzettelijk inreed op een carnavalsoptocht in de Duitse plaats Volkmarsen heeft in totaal 52 mensen verwond, onder wie 18 kinderen, zei de politie in de deelstaat Hessen dinsdag op Twitter. Het motief van de 29-jarige dader blijft nog onduidelijk.

Van de gewonden worden er 35 behandeld in een ziekenhuis, de andere 17 konden al naar huis.

Het incident gebeurde slechts enkele dagen nadat een schutter negen mensen met een migrantenachtergrond in Hanau, ook in Hessen, doodde. Inwoners van de deelstaat waren bang voor een nieuwe aanslag.

De autoriteiten noemen het carnavalsincident vooralsnog geen aanslag. De bestuurder is ook zelf gewond geraakt en kon niet onmiddellijk worden ondervraagd.