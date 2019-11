Ook Landbouw Collectief welkom bij Rutte

Premier Mark Rutte en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ontvangen vertegenwoordigers van bouwondernemingen en bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) op het Catshuis voor een gesprek over stikstof en PFAS. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Ook het Landbouw Collectief mag deelnemen aan een gesprek van boeren met premier Mark Rutte woensdag in het Catshuis in Den Haag over de stikstofproblemen. Een vertegenwoordiging is van harte welkom, laat een woordvoerder weten.