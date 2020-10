Vrouw blijkt verantwoordelijk voor dumpen hondje: proces-verbaal

De vrouw gaf tegenover agenten toe de verwaarloosde viervoeter te hebben gedumpt in een vuilniszak in Marum. De politie kwam volgens Dagblad van het Noorden bij de vrouw uit na een tip. Er wordt proces-verbaal tegen haar opgemaakt.

Het beestje werd maandagmorgen bij een horecacentrum ontdekt door de eigenaresse. Ze zag hoe het magere hondje met pijn en moeite uit een vuilniszak kroop. Een dierenarts heeft de viervoeter in laten slapen.

Vriendelijk

,,Hij liep heel moeilijk, had een dikke bult bij een poot, uit zijn vacht ontbraken hele plukken haar, hij had verschrikkelijke jeuk, kon niet plassen, er was iets met zijn gebit want hij stonk uit zijn bekje en er was volgens ons ook iets met zijn buik. Maar hij was heel vriendelijk, liep netjes mee aan de riem’’, vertelt centralist Yvette Niemeyer.