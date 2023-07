Mannetjesgorilla blijkt na jaren vrouwtje te zijn na onverwachte geboorte baby

Medewerkers van Columbus Zoo in Ohio waren stomverbaasd toen ze Sully, zoals de gorilla heet, met een kleinere aap in haar handen zagen. Het beest is al sinds 2019 woonachtig in eerdergenoemde dierentuin en op geen enkel moment werd gedacht dat het een vrouwtje was. Vanwege een uitstekende gezondheid „was het nooit noodzakelijk om het dier te onderzoeken.”

De reden dat de gorilla jarenlang als mannetje werd gezien, komt volgens de dierentuin door het feit dat het moeilijk te zien is wat voor geslacht een gorilla is. Zo zijn mannetjes en vrouwtjes tot hun achtste ongeveer van dezelfde grootte en zijn geslachtsdelen niet duidelijk zichtbaar. Vanwege hun lichaamsbouw is het ook vaak niet goed te zien of een gorilla zwanger is.

Dna-tests

Volgens Columbus Zoo maakt moeder Sully het goed en dat geldt eveneens voor haar baby. De dierentuin is in ieder geval dolgelukkig met de komst van de baby. Dna-tests moeten nu uitwijzen wie de vader is, want dat Sully een vrouwtje is, is definitief bevestigd. Het geslacht van de babygorilla is nog onduidelijk.