Nieuwe preutsheid heeft samenleving in greep

Phil Bloom tijdens de beroemde uitzending van Hoepla, waarbij zij de eerste naakte vrouw op de Nederlandse televisie werd.

Een standbeeld van een topless prostituee dat angstvallig van straat wordt gehouden, een naaktfoto op een expositie die moet worden afgedekt. Is de vrije geest uit de vorige eeuw volledig en voorgoed terug in de fles? Tientallen jaren nam niemand in Nederland er aanstoot aan, maar nu sneuvelt de ene na de andere borst.