Voormalige rechterhand Karadžić overleden aan het coronavirus

Krajišnik bij een zitting van het internationaal tribunaal in Den Haag Ⓒ EPA

BELGRADO - Momčilo Krajišnik, tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995) rechterhand van de Bosnisch-Servische president Radovan Karadžić, is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens lokale media in een ziekenhuis in het Bosnische Banja Luka nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus.