Bevrijdingsmonument Baarn beklad met hakenkruizen: ’Respectloos en onacceptabel’

Door Emma Kemp Kopieer naar clipboard

Ⓒ Caspar Huurdeman

BAARN - Het Bevrijdingsmonument op het Stationsplein in Baarn is beklad met hakenkruizen en de tekst ’Hitler’. Volgens de gemeente Baarn zijn ook enkele verkeersborden in de omgeving beklad.