Nederlander 16 jaar in Deense cel wegens drugshandel

VIBORG - Een Nederlander is in Denemarken veroordeeld tot 16 jaar cel wegens grootschalige drugshandel. De rechter in de stad Viborg, die uitspraak deed via een videoverbinding uit oogpunt van veiligheid in de coronacrisis, sprak van een van de grootste drugszaken in de Deense geschiedenis.