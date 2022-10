’Biomassa bedreigt diersoorten’

Volgens deze ‘AEX-index voor de natuur’ is de populatiegrootte van dierlijke soorten wereldwijd sinds 1970 met 69% afgenomen. De belangrijkste oorzaak ligt in het verdwijnen van leefgebieden. Massale houtkap voor biomassa als alternatief voor dure olie en gas is daarom volstrekt de verkeerde keuze.

,,We zijn zeer bezorgd over wat er gebeurt met de huidige energie- en koopkrachtcrisis”, stelt WNF-directeur Kirsten Schuijt. Ze hoopt dat Europa niet op de korte termijn voor de verkeerde oplossingen kiest. ,,Zeker niet het verstoken van hout in biomassacentrales.”

Ook WNF-klimaatambassadeur Reinier van den Berg noemt het idee dat biomassa klimaatneutraal zou zijn, omdat bossen in de toekomst toch weer aangroeien, een ‘levensgevaarlijke redenering’. Hij pleit juist voor grootschalig natuur- en bosherstel, om CO2-opname te vergroten en flora en fauna te beschermen.

De duidelijke stellingname tegen bosverbranding voor energie is opvallend aangezien de Europese Commissie, en klimaatcommissaris Frans Timmermans in het bijzonder, onlangs opnieuw groen licht gaf voor het subsidiëren van houtstook als klimaatoplossing. Van den Berg: ,,Stoken op hout is één van de meest slechte maatregelen die je kunt bedenken.”

Bush meat

De populatieafname in het dierenrijk is het grootste in Latijns-Amerika. Daar duikelden de dierenaantallen sinds 1970 met 94% omlaag. De waterdolfijn in Brazilië heeft het bijvoorbeeld, net als veel zoetwaterpopulaties, erg zwaar met een afname van 65%. In Afrika is de laaglandgorilla een ,,triest verhaal” aldus wetenschappelijk directeur Monique Grooten. ,,Dat is vooral het gevolg van de jacht op deze gorilla als bush meat.”

Europa doet het als werelddeel relatief het beste, met slechts 18% populatieafname sinds 1970. ,,Maar dat is een vertekend beeld omdat in 1970 de Europese natuur al een grote klap had gekregen”, aldus Grooten. De otter in Nederland geldt als één van de succesverhalen. Van bijna uitgestorven naar 450 otters in 2020.

Niet alleen een verbod op biomassa helpt het dierenrijk, aldus klimaatambassadeur Van den Berg. Ook een overstap op (meer) plantaardig voedsel helpt wilde soorten voortbestaan. ,,Om iets te doen aan onze footprint, moeten we onze food print veranderen. Voor ons wereldwijde dieet met dierlijke eiwitten hebben we 4 miljard hectare landbouwgrond nodig. Bij een plantaardig dieet kunnen we terug naar 1 miljard hectare.” Grooten: ,,De toekomst van de aarde ligt op je bord.”