LIVE | Eerste openbare zitting nieuwe verdachten moord Peter R. de Vries

De uitvoerders werden kort na de aanslag op 6 juli 2021 door de politie gepakt. Het proces tegen dit tweetal, Delano G. (22) en Kamil E. (36), heeft in juni plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie eiste levenslang tegen beiden, maar de rechtbank zag zich genoodzaakt de uitspraak uit te stellen en het onderzoek te heropenen. Het OM voegde kort voor de geplande uitspraak verklaringen van een anonieme, beschermde getuige aan het dossier toe, die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de zaak. Deze verklaringen gingen onder meer over de vermeende rol van Krystian M.

M. zou contact hebben onderhouden met G. en E. tijdens de moordmissie. Hij werd op 4 juli aangehouden, evenals twee mannen die de dramatische gebeurtenissen in de Lange Leidsedwarsstraat zouden hebben gefilmd met hun mobiele telefoons. De beelden zouden vervolgens zijn verspreid om angst te zaaien. Dit duo werd aangehouden op Curaçao en in Spanje; beide mannen zitten inmiddels in Nederland in voorarrest.

Het onderzoek naar de lagen boven de uitvoerders wordt gedaan door de landelijke recherche. Eind juli hield de politie een man uit Helmond aan; hij is nog steeds verdachte, maar is wel op vrije voeten gesteld. Op 26 september werd bekend dat de Poolse politie op verzoek van Nederland een 30-jarige Pool heeft opgepakt. Donderdag werd bekend dat hij is overgeleverd aan Nederland. Ook Krystian M. en Kamil E. zijn geboren in Polen.

Meerdere strafzaken

M. is in meerdere strafzaken verwikkeld. De beschermde getuige kende hem. In zijn verklaringen schetst hij de link tussen M. en Ridouan Taghi, die alom wordt gezien als de opdrachtgever van de moord op De Vries.

De misdaadjournalist fungeerde sinds de zomer van 2020 als vertrouwensman van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum. Ook in die zaken zijn de uitvoerders gepakt en berecht, en loopt er nog volop onderzoek naar andere betrokkenen, zoals opdrachtgevers en personen die de uitvoerders zouden hebben aangestuurd.