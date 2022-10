Premium Het beste van De Telegraaf

Advocaten vinden verdenking van terrorisme veel te zwaar ’Op pad gestuurd om gedode Peter R. de Vries te filmen’: OM spreekt van terreurdaad

De bloemenzee voor Peter R. de Vries achter in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum. Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - De moord op een prominente Nederlander zoals Peter R. de Vries midden in een druk uitgaansgebied, had tot doel om de Nederlandse bevolking schrik aan te jagen. Volgens het Openbaar Ministerie is dat duidelijk een terreurdaad. Dat zeiden de officieren van justitie donderdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen drie nieuwe verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op de misdaadverslaggever in juli 2021.