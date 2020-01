Horrorverhalen woningnood: ’Ik woon nog bij mijn ex’

De 80-jarige mevrouw Pelger weigert haar huis in de Rotterdamse Tweebosbuurt in Rotterdam te verlaten. Ⓒ Menno Janssen

Woningzoekenden die noodgedwongen met hun ex-partner samenwonen. Huurders die wakker liggen omdat ze bang zijn door alle verhogingen de huur niet meer te kunnen ophoesten. Mensen die door hun onzekere woonsituatie in een depressie raken: de woningcrisis in Nederland kent veel slachtoffers. „Ik had nooit gedacht zo te moeten leven.”