Wielrenner botst vol op meisje met step

Het zwaar toegetakelde meisje is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Ⓒ Marcel van Dorst – MaRicMedia.nl

EINDHOVEN - Een meisje dat aan het steppen was, is maandagavond vol in botsing gekomen met een wielrenner. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de fietser is hard ten val gekomen.