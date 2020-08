Raadslid (83) bang voor corona maar digitaal vergaderen mag ze niet

Van Soest, die 83 jaar is, zit in de risicogroep en wil geen risico’s nemen. „Ze mag er nu ook digitaal niet aan deelnemen”, zegt haar woordvoerder. „Daar hebben we wel moeite mee. We hebben namelijk maar één zetel en willen ook gewoon onze achterban kunnen vertegenwoordigen, juist nu.

Ze mag nu schriftelijk een inbreng leveren, maar onze voorkeur gaat ernaar uit dat Wil digitaal kan deelnemen om een volwaardige bijdrage aan het debat te kunnen leveren.” De raad biedt die mogelijkheid echter niet in het reglement.