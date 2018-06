Heb jij bewust nagedacht over het leeftijdsverschil tussen je kinderen?

Haar kinderen schelen zes jaar. Een bewuste keuze. „De eerste jaren na de geboorte van onze oudste dochter waren slopend.”

Je hebt twee dochters van 9 en 3, zijn dat meisje-meisjes?

„Juul lijkt op mij. Ze trekt ook het liefst met jongens op. Ze is geen meisje-meisje, zoals ze dat zelf noemt. Juul speelt het liefst op straat, is heel actief. Olivia ook, maar die is wel iets meer van het roze en de tutu’s.

Remko en ik zijn speciaal voor hen naar een huis met een tuin verhuisd. Voorheen hadden we alleen een kleine patio. Renden ze de hele tijd door de huiskamer. Nu kunnen ze zich uitleven op de trampoline.”

Je hebt vijf jaar gewacht na de geboorte van Juul voordat je weer zwanger raakte. Was dat een bewuste keuze?

„Ja. De eerste jaren na de geboorte van onze oudste dochter waren slopend.

Lees verder op VROUW.nl en praat mee over hoeveel jaar en tussen jouw kinderen zit!