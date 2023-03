Duitse media: vier doden bij crash tussen drie Porsches met Nederlands kenteken op A3

Het is nog niet bekend of er in de Porsches Nederlanders zaten. De plaatselijke politie vermoedt volgens de krant Bild dat de drie auto's samen onderweg waren toen het ongeluk bij de afslag Elten - Beek gebeurde. Volgens Bild zijn bij de aanrijding drie inzittenden van de auto's om het leven gekomen. Het vierde slachtoffer zou hulp hebben willen bieden, maar werd daarbij zelf aangereden. Een vijfde persoon zou zwaargewond zijn geraakt.

De autosnelweg is in de richting van Oberhausen tot aan het begin van de avond afgesloten op het traject waar de botsing gebeurde. De Nederlandse A12 gaat op de grens over in de Duitse A3, die na 769 kilometer de Oostenrijkse grens bij Passau bereikt.